Военный по поддельному диплому хотел получить офицерский чин в Алматинской области

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В Уштобе военнослужащий-контрактник пытался обманом получить офицерский чин. Афера раскрылась после предъявления им поддельного диплома о высшем образовании. По факту начато уголовное расследование, в котором пока фигурируют двое подозреваемых, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Материал о подделке диплома вуза поступил в Каратальский РОП от военной полиции. Коллеги сообщили стражам порядка, что один из военнослужащих-контрактников обратился с намерением стать офицером.

Парень предъявил диплом о высшем образовании, который оказался фальшивым.

"Поддельный диплом был изъят, а подозреваемый военнослужащий допрошен. В своих показаниях он указал, что документ купил в 2015 году за 810 тыс. тенге у женщины средних лет.

За диплом военнослужащий расплачивался частями, перечисляя продавцу от 130 до 140 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задержана 50-летняя жительница Уштобе, которая призналась и подтвердила, что выступала посредником между заказчиком и изготовителем поддельного диплома", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Уголовное дело расследуется по ст.385 ч.2 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов". Назначены экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943764-voennyy-po-poddelnomu-diplomu-hotel-poluchit-ofitserskiy-chin-v-almatinskoy-oblasti/