Мужчина проломил соседу череп топором после оскорбления матери в Алматинской области

Подозреваемый. Фото: ДП Алматинской области

В Уштобе 28-летний мужчина избил и ранил топором соседа, который нецензурно выразился в адрес его матери. В обстоятельствах инцидента разбираются правоохранители, возбудившие по факту уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

20 ноября к полицейским Каратальского района поступил телефонный звонок от жительницы Уштобе.

Женщина, вернувшись с работы, обнаружила в своем частном доме пьяного соседа в окровавленной одежде.

Выехавший по вызову наряд нашел в ее доме 32-летнего мужчину с глубокой рубленой раной головы. Здесь же находился в алкогольном опьянении 28-летний сын хозяйки, который был задержан полицией по подозрению в вооруженном нападении на потерпевшего.

Раненого госпитализировали в районную больницу. Медики диагностировали у потерпевшего открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также рубленые раны волосистой части головы, грудной клетки и поясницы.

Орудие преступления. Фото: ДП Алматинской области

"По показаниям задержанного, инцидент с соседом произошел во время пьяного застолья. Мужчина, находившийся у него в гостях, начал выражаться нецензурной бранью в адрес его матери.

В ходе словесной перепалки между ними завязалась драка. В итоге хозяин дома, схватив топор, нанес им гостю несколько ударов по голове и туловищу. При осмотре места происшествия орудие преступления было обнаружено, изъято и приобщено к уголовному делу", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Факт зарегистрирован по ст.24 ч.3, 99 ч.1 УК РК "Покушение на убийство". В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943757-muzhchina-prolomil-sosedu-cherep-toporom-posle-oskorbleniya-materi-v-almatinskoy-oblasti/