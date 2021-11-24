Вооружились палками: массовые разборки попали на видео в ВКО

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/go_semey

В соцсетях опубликовали видео массовой драки в городе Чарск Восточно-Казахстанской области. На кадрах видно значительную массу людей, некоторые из них с палками. Ролик прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах опубликованного видео запечатлено, как значительная масса людей устроила разборки на улице в темное время суток. Некоторые из них вооружились палками.

"Что происходит в Шаре (Чарске)?" - поинтересовались пользователи.

Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

В ведомстве сообщили, что по данному факту 23 ноября начато досудебное расследование по статье 293 ч.2 УК РК (Хулиганство), по результатам которого будет принято процессуальное решение.

"Заявлений о причинении ущерба и нанесении телесных повреждений не поступало. Расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств произошедшего взято на особый контроль руководством департамента", - отметили в ДП ВКО.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943639-vooruzhilis-palkami-massovaya-razborka-popala-na-video-v-vko/