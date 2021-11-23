Парень из-за разбитого компьютера убил брата молотком в Алматинской области

Фото: ДП Алматинской области

21-летний житель Жаркента обвиняется в жестоком убийстве старшего брата. Молодой человек пришел с повинной в полицию и признался, что насмерть забил родственника молотком из-за разбитого компьютера. Об обстоятельствах особо тяжкого преступления рассказали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

21 ноября к полицейским Панфиловского района поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов Жаркента тела 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа подтвердила информацию, предположив, что молодого человека забили до смерти тупым твердым предметом.

Версия правоохранителей подтвердилась после того, как в районную полицию с повинной явился младший брат погибшего, который признался в совершении убийства.

Орудием преступления оказался молоток, обнаруженный экспертами на месте происшествия.

"21-летний подозреваемый пояснил, что проживает вместе с родителями и двумя старшими братьями. Накануне отец, работающий охранником, ушел вместе с матерью на ночное дежурство. Братья в доме также отсутствовали.

Поздно ночью его разбудил старший брат, который вернулся из гостей в алкогольном опьянении. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой старший, обвинив младшего в безделье, разбил домашний компьютер. Дождавшись, когда брат заснет, парень в порыве злости ударил его несколько раз по голове молотком. Травмы оказались смертельными", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Расследование проводится по ст.99 ч.1 УК РК (Убийство). Задержанный помещен под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943579-paren-iz-za-razbitogo-kompyutera-ubil-brata-molotkom-v-almatinskoy-oblasti/