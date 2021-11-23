В квартиру к астанчанам пробрался незваный гость и похитил телефон

Мужчина выходит из подъезда с чужими вещами. Кадр из видео: пресс-служба ДП Нур-Султана

Полицейские Нур-Султана раскрыли кражу в одном из многоквартирных домов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

По подозрению в краже был задержан 42-летний мужчина.

"Установлено, что подозреваемый вслед за жильцами зашел в подъезд и начал совершать "обход" квартир. Путем дергания ручек дверей он, обнаружив незапертую дверь квартиры, зашел внутрь. Из прихожей комнаты совершил кражу мобильного телефона марки Xiaomi стоимостью 400 тысяч тенге и рюкзака", – рассказали в пресс-службе ДП столицы.

Подозреваемого заключили в изолятор временного содержания, а похищенный телефон изъяли и вернули владельцу.

В полиции добавили, что по данному факту ведется досудебное расследование. Кроме того, выясняется, не был ли причастен задержанный к похожим преступлениям.

"Департамент полиции города Нур-Султан рекомендует граждан быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра, оборудовать подъезды камерами видеонаблюдения, оснастить квартиры охранными сигнализациями и не оставлять двери жилищ открытыми даже на короткое время, так как это может повлечь совершение краж путем свободного доступа. При проветривании квартир с открытыми дверьми рекомендуем установить дверные цепочки", – обратились в пресс-службе полиции к астанчанам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943509-v-kvartiru-k-astanchanam-probralsya-nezvanyy-gost-i-pohitil-telefon-video/