Криминального авторитета задержали в Кызылорде (видео)

Фото: polisia.kz

В Кызылорде задержали криминального авторитета. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

21 ноября в дежурную часть управления полиции Кызылорды обратился местный житель. Он сообщил, что вечером на одной из центральных улиц города неизвестные его избили и угнали автомобиль Opel Vectra. Ущерб составил 1,5 млн тенге.

Сразу всем патрульным службам была передана ориентировка на похищенную машину. В течение суток стражи порядка задержали двоих подозреваемых. Оказалось, что они сожгли угнанный автомобиль.

Фото: polisia.kz

В ходе следствия установлено, что один из подозреваемых - криминальный авторитет. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за несколько преступлений.

Так, в 2015 году мужчина был осужден на 6 лет по ч.4 ст.296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере).

В настоящее время начато досудебное расследование по п.1, 3 ч.2 ст.200 (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья) и по п.1 ч.2 ст.202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Двое подозреваемых взяты под стражу и водворены в изолятор временного содержания .

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943496-kriminalnogo-avtoriteta-zaderzhali-v-kyzylorde-video/