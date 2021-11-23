Казахстанка отдала золото почти на 50 млн тенге и осталась ни с чем

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Жительница Жетысайского района, занимающаяся продажей ювелирных изделий, лишилась золота почти на 50 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

Сельчанка обратилась в правоохранительные органы и заявила, что стала жертвой обмана. По ее словам, она заключила устный договор с малознакомой женщиной, которая покупала у нее товар по оптовым ценам.

В течение трех месяцев злоумышленница брала золотые изделия и обещала отдать деньги позже. Однако в итоге просто исчезла.

Общая сумма ущерба составила около 49 млн тенге. Данный факт был зарегистрирован по статье 190 УК "Мошенничество".

В результате проведенных мероприятий правоохранители задержали подозреваемую. Выяснилось, что похищенные золотые изделия женщина сбыла в одном из ломбардов Жетысая, а деньги потратила на личные нужды.

Сейчас проводится досудебное расследование. Изъятые украшения вернули законной владелице. Следователи устанавливают причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области женщина отдала незнакомке золотые изделия на 20 млн тенге, надеясь их выгодно продать, но осталась ни с чем. Аналогичная ситуация произошла и с другой жительницей региона, сумма ущерба составила 2,3 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943462-kazahstanka-otdala-zoloto-pochti-na-50-mln-tenge-i-ostalas-ni-s-chem/