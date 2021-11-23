Пьянка обошлась акмолинцу в миллион тенге

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Житель Акмолинской области выпивал со знакомым и лишился 1,2 млн тенге, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В полицию обратился 34-летний житель села Жибек Жолы. Он рассказал, что 14 ноября неизвестные похитили у него 1 млн 200 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался 35-летний житель Аркалыка Костанайской области. В момент задержания злоумышленник находился в Нур-Султане. Он сознался в содеянном.

Оказалось, что в день совершения преступления мужчины распивали алкоголь. Гость воспользовался моментом и похитил деньги из портмоне хозяина дома.

По данному факту начато досудебное производство по ст.188 ч.1 УК "Кража".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943442-pyanka-oboshlas-akmolintsu-v-million-tenge/