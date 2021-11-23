Иностранца избили и ограбили в Туркестанской области

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В Туркестанской области задержаны двое мужчин, которых подозревают в избиении и ограблении иностранца на таможенном посту "Жибек жолы", сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.

Как рассказали в правоохранительных органах, задержал подозреваемых участковый инспектор полиции Максат Пернебаев. Он увидел, как двое неизвестных напали на мужчину и похитили кошелек с деньгами.

Полицейский сразу же бросился в погоню и оперативно задержал двух подозреваемых в избиении и ограблении. Их доставили в отдел полиции.

Добычей грабителей стали 900 долларов, то есть 390 тыс. тенге.

Потерпевший оказался гражданином Узбекистана.

По версии полиции, когда мужчина проходил пропускной пункт для выезда из страны, подозреваемые заметили у него в кошельке деньги и решили завладеть ими. Отмечается, что один из задержанных уже имеет судимость за аналогичное преступление.

Полиция возбудила дело по статье 191 УК РК "Грабеж". Обоих подозреваемых поместили под стражу. Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943418-inostrantsa-izbili-i-ograbili-v-turkestanskoy-oblasti/