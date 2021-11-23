Главу образовательного центра в Нур-Султане осудили за подделку документов для сдачи ЕНТ

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Районный суд №2 Алматинского района города Нур-Султана вынес приговор руководителю образовательного центра, подделавшему документы абитуриентов ЕНТ, сообщается на официальном сайте столичного суда.

Как установил суд, руководитель ИП "Центр образование 140+1" К.Н. подделал удостоверение 4 выпускников школы, проходящих подготовку к ЕНТ в образовательном центре. По поддельным документам тестирование за школьников сдавали другие лица. Сделано это было для того, чтобы придать центру положительный имидж, отмечают в суде.

Вина мужчины была доказана показаниями свидетелей, заключениями судебно-технической экспертизы о замене фотографий в удостоверениях личности и признательными показаниями самого подсудимого.

Отмечается, что 385 статья УК РК, по которой обвиняли астанчанина, предусматривает санкции в виде штрафа до 2 тыс. МРП, исправительных работы и привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничения или лишения свободы до 2 лет.

"Судом учтены смягчающие уголовную ответственность и наказание обстоятельства как чистосердечное раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств. Суд приговорил К.Н. к 1 году ограничения свободы с установлением пробационного контроля за его поведением", - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943416-glava-obrazovatelnogo-tsentra-v-nur-sultane-poddelal-dokumenty-abiturientov-ent/