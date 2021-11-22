Смартфоны "по акции": 18-летнего парня подозревают в обмане 20 человек в СКО

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Полицейские задержали 18-летнего петропавловца, которого подозревают в серии афер с оформлением кредитных смартфонов "по акции". Об этом сообщается на официальной странице пресс-службы ДП СКО в Instagram.

Как рассказали в ведомстве, в УП города Петропавловск поступил ряд заявлений о мошенничестве. Потерпевшие писали о том, что некий молодой человек уговорил их оформить через Интернет товарные кредиты, которые якобы полностью погасятся по условиям некой акции.

Жертвы верили аферисту и оформляли на себя смартфоны, однако обещанной выгоды в итоге не получили и оказались вынуждены выплачивать кредиты. Сумма ущерба разнится от случая к случаю и составляет в среднем 200 тыс. тенге на каждый эпизод.

Вскоре по подозрению в совершении преступлений задержали 18-летнего парня, вскоре он во всем сознался. Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК.

Как рассказал замначальника УП города Петропавловск Альнур Ахмедьяров со слов подозреваемого, этот способ мошенничества практиковался с августа текущего года.

Полицейский отметил, что сейчас следователи работают над установлением всех обстоятельств. На данный момент в деле насчитывается уже 20 эпизодов мошенничества.

"Примечательно, что жертвы обмана также были молодыми людьми. Они безоговорочно доверяли словам малознакомого человека об "акции", - указал Ахмедьяров.

Также правоохранители добавили, что подозреваемый был задержан в рамках ОПМ "Hi-tech".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943409-smartfony-po-aktsii-18-letnego-parnya-podozrevayut-v-obmane-20-chelovek-v-sko/