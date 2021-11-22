Часы за 2,5 млн тенге похитили из торгового дома в Нур-Султане

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В Нур-Султане из бутика торгового дома похитили дорогие часы стоимостью 2,5 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Жительница столицы обратилась с заявлением в полицию и пожаловалась, что некий мужчина похитил золотые часы марки Cartier 585 пробы. Ущерб она оценила в 2,5 млн тенге.

Началось все с объявления о продаже данных часов, которое гражданка разместила в Сети. Товаром заинтересовался мужчина и, дабы взглянуть на часы, договорился по телефону о встрече в бутике ТД по улице Сейфуллина.

"Придя в бутик в обеденное время, мужчина попросил показать часы. Сославшись на то, что ему нужно повнимательнее рассмотреть товар, он попросил лупу. В этот момент в бутик зашла женщина и начала выбирать кольцо. Воспользовавшись тем, что продавец отвлеклась на клиентку, мужчина выбежал с золотыми часами", – рассказали в пресс-службе ДП.

На подозреваемого тут же составили ориентировку, после чего ее разослали во все службы. Подозреваемого разыскали по "горячим следам" и задержали – им оказался 22-летний житель города. Сообщается, что часы мужчина успел сдать в ломбард за 280 тысяч тенге.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК (грабеж). Задержанный дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемый водворен в ИВС", – сообщили в ДП Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943388-chasy-za-25-mln-tenge-pohitili-iz-torgovogo-doma-v-nur-sultane/