Несовершеннолетнюю девушку подозревают в краже одежды в Нур-Султане (видео)

Место преступления. Фото: polisia.kz

В столице полицейские задержали 17-летнего подростка. Девушку подозревают в краже одежды из одного из местных магазинов, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По версии полиции, в момент преступления подозреваемая находилась в магазине модной одежды "Аврора" по улице Сейфуллина.

Там, как считают правоохранители, девушка украла две кофты общей стоимостью 33 500 тенге. Следователи выяснили, что несовершеннолетняя днем зашла в магазин, взяла вещи и направилась в примерочную.

Подобрав свой размер одежды, она пронесла украденное мимо кассы под большой курткой, поэтому и не вызвала подозрений со стороны сотрудников магазина.

В полицию администрация торговой точки сообщила уже позже, после обнаружения пропажи имущества.

Также выяснилось, что подозреваемая сбыла вещественные доказательства на рынке "Астаналык базар" случайным прохожим.

По факту кражи проводится досудебное расследование. Сотрудники ювенальной полиции взяли несовершеннолетнюю на особый контроль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943350-nesovershennoletnyuyu-devushku-podozrevayut-v-krazhe-odezhdy-v-nur-sultane-video/