Алматинка получила срок за незаконный "обнал" 2 млрд тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жительница Алматы помогала руководителям разных компаний уклоняться от уплаты налогов – за это ее приговорили к тюремному сроку, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) на своем официальном сайте.

Территориальный департамент АФМ по городу Алматы завершил расследование в отношении женщины, занимавшейся незаконным обналичиванием денег.

"Следствием установлено, что Еремеева Т. в период с конца 2019 года по 2020 год оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки первичных бухгалтерских документов на общую сумму более 2 млрд тенге.

Преступные действия осуществлены за материальное вознаграждение через подконтрольные ей 6 компаний", – рассказали в пресс-службе агентства.

Также в ведомстве пояснили, что подразумевается под "обналом".

"Обнал – это незаконное обналичивание денежных средств с целью ухода от налогов или получения неучтенных наличных денег.

Другими словами, компания переводит со своего счета деньги якобы для оплаты услуг, выплаты зарплаты и другого. Но деньги получают их подставные лица, которые возвращают их обратно, оставляя у себя несколько процентов в качестве вознаграждения", – пояснили в АФМ.

За это Еремееву приговорили к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943349-almatinka-poluchila-srok-za-nezakonnyy-obnal-2-mlrd-tenge/