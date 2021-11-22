Алматинка получила срок за незаконный "обнал" 2 млрд тенге

Жительница Алматы помогала руководителям разных компаний уклоняться от уплаты налогов – за это ее приговорили к тюремному сроку, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) на своем официальном сайте.
Территориальный департамент АФМ по городу Алматы завершил расследование в отношении женщины, занимавшейся незаконным обналичиванием денег.
"Следствием установлено, что Еремеева Т. в период с конца 2019 года по 2020 год оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки первичных бухгалтерских документов на общую сумму более 2 млрд тенге.
Преступные действия осуществлены за материальное вознаграждение через подконтрольные ей 6 компаний", – рассказали в пресс-службе агентства.
Также в ведомстве пояснили, что подразумевается под "обналом".
"Обнал – это незаконное обналичивание денежных средств с целью ухода от налогов или получения неучтенных наличных денег.
Другими словами, компания переводит со своего счета деньги якобы для оплаты услуг, выплаты зарплаты и другого. Но деньги получают их подставные лица, которые возвращают их обратно, оставляя у себя несколько процентов в качестве вознаграждения", – пояснили в АФМ.
За это Еремееву приговорили к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943349-almatinka-poluchila-srok-za-nezakonnyy-obnal-2-mlrd-tenge/