Зять оформил многомиллионный кредит на тестя в Атырау

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

65-летнему жителю Атырау стали часто звонить из банков и требовать оплатить имеющуюся задолженность по кредитам, о которых он даже не подозревал. Выяснилось, что "подставил" мужчину его зять, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

После звонков горожанин узнал, что у него есть кредиты на сумму более 4 млн тенге, которые он не брал. Тогда мужчина обратился в полицию.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался зять потерпевшего.

Выяснилось, что мужчина с ноября 2020 года по октябрь 2021 года оформлял кредиты на тестя в различных банках и финансовых организациях на суммы от 55 тысяч до 2 млн тенге, набрав в общей сложности почти 4,5 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК (Мошенничество).

"Напоминаем гражданам о необходимости сохранения конфиденциальности личных данных и банковских счетов", - обратился начальник ДП Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943343-zyat-oformil-mnogomillionnyy-kredit-na-testya-v-atyrau/