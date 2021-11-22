Полиция Алматы ищет подозреваемого в создании финпирамиды

Ораз Адилет Жумабайулы. Фото разыскиваемого: instagram.com/rustam.abdrakhmanov_

В полиции Алматы разыскивают предполагаемого организатора финансовой пирамиды. Соответствующее объявление в своем Instagram выложил замглавы городского ДП Рустам Абдрахманов.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 3 ст. 217 УК РК (создание и руководство финансовой "инвестиционной" пирамидой), нами разыскивается Ораз Адилет Жумабайулы, 1985 года рождения", – написал Абдрахманов.

Как именно называется организация, в создании которой подозревают мужчину, не уточняется. Неизвестно также, сколько человек пострадали от его действий.

"Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, прошу сообщить по следующим телефонам: +7 777 953 51 11, +7 777 224 86 86 или 102", – добавил полицейский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943341-politsiya-almaty-ischet-podozrevaemogo-v-sozdanii-finpiramidy/