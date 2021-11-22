Момент кражи на 240 тыс. тенге из магазина попал на видео в Алматинской области

Момент кражи. Кадр из видео: polisia.kz

10 ноября в дежурную часть Карасайского РУП обратился 29-летний администратор одного из магазинов ТРЦ в Алматинской области. Он сообщил о краже аксессуаров к сотовым телефонам на сумму 239 980 тенге, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Получив информацию, полицейские приступили к расследованию. Cтарший оперуполномоченный Талгат Сатыбалдин тщательно изучил записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале.

Обнаружив момент совершения преступлениz, Сатыбалдин установил приметы подозреваемого. Отмечается, что на видео мужчина под видом покупателя брал с витрины товары и уносил их мимо кассы без оплаты.

Дальнейшее расследование помогло установить, что тот же самый гражданин совершил уже четыре подобные кражи в одном и том же магазине. Таким образом, общая сумма ущерба выросла до 426 тыс. тенге.

В итоге удалось задержать подозреваемого на съемной квартире в Алматы. Им оказался 25-летний местный житель.

После задержания мужчина дал признательные показания. Он объяснил, что к моменту задержания успел продать прохожим на рынке все похищенное, а деньги потратил на собственные нужды.

Данный факт зарегистрировали по статье 188, часть 3, пункты 2 и 3 УК РК.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания до принятия решения об избрании меры пресечения.

Полиция проверяет его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943325-moment-krazhi-na-240-tys-tenge-iz-magazina-popal-na-video-v-almatinskoy-oblasti/