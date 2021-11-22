Казахстанка познакомилась с мужчиной и пригласила его к себе, но пришли сразу четверо

Задержание. Кадр из оперативного видео: polisia.kz

Жительница Шымкента познакомилась с мужчиной по мобильному приложению, но явно не ожидала, что по ее месту нахождения придут сразу четверо молодых людей и станут запугивать, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Ранним утром 20 ноября на канал "102" управления полиции Кызылорды поступило сообщение от жительницы Шымкента.

Она рассказала, что ее ограбили, забрав мобильные телефоны и деньги. По данному факту начато досудебное расследование по п.1 ч.2 ст.191 УК РК "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору".

Стражи порядка установили, что женщина по телефону познакомилась с мужчиной и пригласила его по своему адресу. Примерно через 30 минут к ней в квартиру пришли двое молодых людей, а за ними еще двое. Запугав ее, они отобрали мобильные телефоны и деньги.

По словам начальника департамента полиции Кызылординской области Султана Бекторе, правоохранители по "горячим следам" задержали двоих подозреваемых. У них изъяли вещественные доказательства. Они полностью признали свою вину и были помещены под стражу.

Сейчас разыскиваются другие фигуранты, причастные к преступлению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943320-kazahstanka-poznakomilas-s-muzhchinoy-i-priglasila-ego-k-sebe-no-prishli-srazu-chetvero/