Четыре интернет-магазина по продаже наркотиков "накрыли" в Нур-Султане (видео)

Подсчет денег, вероятно, полученных от продажи наркотиков. Кадр из видео: polisia.kz

Полицейские Нур-Султана ликвидировали четыре интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщает МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

Один из предполагаемых наркодилеров был задержан на углу улиц Жангельдина и Желтоксан. По версии следствия, 23-летний астанчанин администрировал четыре подпольных интернет-магазина в Telegram, а также сам реализовывал "синтетику" на территории города.

В поле зрения полиции подозреваемый попал при изучении контактов и аккаунтов соцсетей тех, кто занимался поставкой и сбытом наркотиков, а также уже задержанных.

"При задержании у него изъято пять банковских карт, три сотовых телефона, на которые во все время обыска от его клиентов продолжали поступать заявки на продажу наркотиков.

В квартире задержанного, в сейфе обнаружено 64 свертка с мефедроном, 28 таблеток MDMA, приготовленных для реализации, а также трое электронных весов, упаковочный материал и деньги в сумме 10 млн тенге и 23 тысячи долларов США", – рассказали в МВД.

Вместе с этим, на улице Кравцова была задержана 24-летняя девушка, связанная с предполагаемым наркодилером.

"У нее на съемной квартире изъято 36 свертков мефедрона, приготовленных для сбыта, и приспособления для расфасовки наркотиков. Ликвидировано пять закладок, которые она сделала во дворе дома по улице Сембинова", – сообщили в МВД.

Всего в результате работы наркополиция пресекла деятельность четырех интернет-магазинов по продаже наркотиков на территории города, а также изъяла около 200 разовых доз мефедрона.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, приобретение, хранение в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору", которая предусматривает уголовную ответственность от 10 до 25 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас в отношении задержанного проводится досудебное расследование. Поступкам, в которых его подозревают, дадут правовую оценку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943318-chetyre-internet-magazina-po-prodazhe-narkotikov-nakryli-v-nur-sultane-video/