Деньги из ящиков с пожертвованиями украли из Серафимовского храма в Нур-Султане (видео)

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В столичном Серафимовском храме произошла кража: из ящиков с пожертвованиями украли деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

По данным полиции, кража была совершена глубокой ночью: двое мужчин перелезли через забор, взломали окно на цокольном этаже и так пробрались в церковь.

Находясь внутри, они взломали дверь в ризницу (помещение для хранения церковной утвари - прим. ред.), где находились 6 ящиков для сбора пожертвований. Оттуда они забрали 170 тыс. тенге.

С заявлением в полицию обратился священник Серафимовского храма, который заметил кражу, придя в церковь ранним утром.

В течение суток стражи порядка задержали двоих подозреваемых. Оба - мужчины в возрасте 27 лет. Отмечается, что один из них ранее работал охранником в церкви.

После задержания мужчины дали признательные показания. В их отношении заведено уголовное дело по статье 188 УК РК.

По данным правоохранителей, деньги уже успели растратить. Проверяется причастность задержанных к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Кроме того, оказалось, что этих же граждан уже привлекали к уголовной ответственности за совершение кражи в 2019 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943296-dengi-iz-yaschikov-s-pozhertvovaniyami-ukrali-iz-serafimovskogo-hrama-v-nur-sultane-video/