На казахстанцев оформляли кредиты по утерянным удостоверениям

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На онлайн-брифинге в МВД сообщили о задержанном в Семее мошеннике, который оформлял кредиты на чужие утерянные документы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил замначальника Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов, за неделю проведения оперативно-профилактического мероприятия "Хай-тэк" раскрыто 440 преступлений, связанных с интернет-мошенничеством.

"Сотрудниками ДП Атырауской области задержан житель Семея, который в социальных сетях находил объявления о пропаже документов и по ним подавал заявки на получение микрозаймов.

При этом граждане даже не подозревали об оформленных на них займах до получения уведомлений о просрочке кредитов.

В настоящее время установлены 320 граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 10 млн тенге", - сообщил спикер.

Еще одно массовое мошенничество раскрыто в Павлодарской области: местная жительница размещала на сайтах объявления о сдаче квартир в аренду по заниженной цене.

"В ходе разговора с потенциальными клиентами мошенница просила перевести задаток на различные счета, после получения денег отключала номера и удаляла объявления.

В настоящее время установлена причастность к 30 преступлениям, причиненный ущерб составляет свыше 800 тысяч тенге", - сообщили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943293-na-kazahstantsev-oformlyali-kredity-po-uteryannym-udostovereniyam/