Двух граждан Египта задержали в Петропавловске

Фото: департамент полиции на транспорте

Двух граждан Египта задержали транспортные полицейские за незаконное пересечение границы. Против иностранцев возбудили уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции на транспорте.

Сообщается, что иностранцы были задержаны 17 ноября сотрудниками линейного отдела полиции на станции Петропавловск. Нелегально находящихся в стране граждан Египта выявили во время проверки пассажиров поезда "Алматы - Петропавловск".

Задержанным мужчинам 21 год и 28 лет.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 392 УК РК "Умышленное незаконное пересечение государственной границы РК".

Проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943270-dvuh-grazhdan-egipta-zaderzhali-v-petropavlovske/