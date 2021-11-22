Клиент устроил потасовку в букмекерской конторе и ударил девушку в Жанаозене (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/mangistaupd

23-летний парень зашел в букмекерскую контору в Жанаозене и начал приставать к посетителям. На вежливую просьбу персонала покинуть заведение он не отреагировал и в ходе завязавшейся потасовки ударил девушку. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции Мангистауской области в Instagram.

Как стало известно, молодой человек пришел в одну из букмекерских контор в Жанаозене. Сначала он приставал к посетителям.

Администрация заведения вежливо попросила его уйти, однако он не отреагировал. Более того, учинил потасовку, во время которой ударил девушку.

На место происшествия прибыли полицейские. В отношении парня заведено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РК (Хулиганство). Выясняются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что в Жанаозене в ходе рейда задержали шестерых проституток, которые оказывали свои услуги в одной из городских гостиниц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943268-klient-ustroil-potasovku-v-bukmekerskoy-kontore-i-udaril-devushku-v-zhanaozene-video/