Палестинец устроил стрельбу в Иерусалиме и убил одного человека

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Мужчина устроил стрельбу в Старом городе Иерусалима.

Один человек был убит, минимум трое ранены. Полиция идентифицировала стрелка как 42-летнего палестинского беженца, члена палестинской боевой группировки ХАМАС. В ходе операции он был убит правоохранительными органами, передает Би-би-си.

Нападение произошло около мечети Аль-Акса на Храмовой горе в воскресенье утром. В среднем бой длился примерно 36 секунд, как утверждает министр внутренней безопасности Израиля Омер Бар-Лев.

По его словам, нападения с огнестрельным оружием являются редкостью в этой местности.

Инцидент был также прокомментирован Госдепом США.

"Мы решительно осуждаем террористическую атаку, совершенную сегодня стрелком из ХАМАС в Старом городе Иерусалима, в результате которой был убит один человек, а другие ранены. Мы выражаем наши соболезнования пострадавшим и их семьям", - говорится в их сообщении.

Радикальное палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за атаку, при этом заявив, что сопротивление правительству Израиля будет продолжаться, передает ТАСС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943243-palestinets-ustroil-strelbu-v-ierusalime-i-ubil-odnogo-cheloveka/