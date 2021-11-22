Мужчина ударил ножом жену и ее сестру в Мангистау: ему вынесли приговор

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В Мангистауской области вынесли приговор мужчине, который напал с ножом на жену и ее сестру. Несмотря на просьбы самой потерпевшей, нападавшего отправили в колонию, передает inAktau.kz со ссылкой на пресс-службу Каракиянского районного суда.

Сам инцидент произошел в июне этого года. Между мужчиной и сестрой его жены произошла перепалка, в результате которой он ударил женщину в грудь. А когда его супруга прибежала разнять их, он ударил ножом и ее.

48-летнего жителя Жетыбая судили по статье 106 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Вина казахстанца была полностью доказана в суде. Гособвинитель запросил для него почти 7 лет тюрьмы. Но потерпевшая простила супруга и просила о смягчении наказания.

Сам подсудимый надеялся на условный срок.

"Суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность, частичное признание вины, наличие малолетнего ребенка и отсутствие судимостей. Прокурор не установил обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность. Подсудимый признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на шесть лет", - цитирует издание пресс-служба суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943235-muzhchina-udaril-nozhom-zhenu-i-ee-sestru-v-mangistau-emu-vynesli-prigovor/