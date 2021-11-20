Лжеполицейский вымогал деньги у проститутки в Нур-Султане (видео)

Задержанный. Кадр из видео: ДП Нур-Султана

В Нур-Султане задержан 26-летний уроженец Восточно-Казахстанской области, который представлялся полицейским и совершал хищения денег, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Подозреваемый на протяжении двух месяцев совершал хищения и обманывал людей под видом правоохранителя.

Так, молодой человек, узнав, что астанчанка оказывает интимные услуги, вымогал у нее 300 тысяч тенге. В противном случае угрожал ей административным арестом.

Лжеполицейский убедил женщину перевести деньги на свой счет. Сейчас подозреваемого проверяют на причастность к совершению еще трех эпизодов мошенничества.

Проводится досудебное расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Подозреваемый. Фото: ДП Нур-Султана

В ДП Нур-Султана отметили, что при неправомерных действиях сотрудников полиции необходимо обращаться на канал 102, единый телефон доверия 1402, либо по телефонам +7 (7172) 71-65-18, 71-56-23.

Гражданам, пострадавшим от противоправных действий мужчины на фото, нужно прийти по адресу: ул.Бейбитшилик, 19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943158-lzhepolitseyskiy-vymogal-dengi-u-prostitutki-v-nur-sultane-video/