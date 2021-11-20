Похититель бриллиантов и изумрудов попался из-за 5000 тенге в Уральске (видео)

Задержание. Кадр из оперативного видео: instagram.com/policebqo

В Уральске задержали подозреваемого в краже и двух грабежах. Мужчина попался на малом. Сейчас выясняется его причастность к аналогичным преступлениям. Подробности озвучил департамент полиции Западно-Казахстанской области на своей официальной странице в Instagram.

Цепочка преступлений вскрылась весьма неожиданно. 18 ноября подозреваемого задержали за совершение грабежа в магазине, сумма ущерба составила всего 5000 тенге.

Оказалось, что мужчина находился в розыске за совершение грабежа 13 ноября. В тот вечер он зашел в магазин и попросил продавца подать бутылку водки.

Когда она отвлеклась, брызнул ей в лицо перцовым баллончиком и выхватил из кассы деньги - 20 тысяч тенге. Работница торговой точки пыталась задержать грабителя своими силами, но он убежал.

Во время досудебного разбирательства выяснилось, что ранее молодой человек совершил кражу с проникновением в жилище. Там он похитил золотые изделия с бриллиантами и изумрудами, сотовый телефон и игровую приставку на общую сумму в 3 млн тенге.

В отношении 28-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК: 188 (Кража) и 191 ч.2 (Грабеж).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943152-pohititel-brilliantov-i-izumrudov-popalsya-iz-za-5000-tenge-v-uralske-video/