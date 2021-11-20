Подозреваемый. Фото: polisia.kz

22-летнего подозреваемого в мошенничестве с кредитами задержали в Алматы. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

По словам начальника управления полиции Ауэзовского района Улана Абулхайыра, в ходе следствия установлено, что подозреваемый, используя интернет-ресурсы, оформлял товарные кредиты на разные суммы.

В настоящее время доказано 10 эпизодов мошенничества, тогда как в прошлом у молодого человека проблем с законом не было.

"Это его первые шаги в "самостоятельном заработке" и осуществлении плана обмана. Уголовным законодательством за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет", - отметил Улан Абулхайыр.

Расследование проводится по ст.190 ч.3 п.4 УК РК "Мошенничество, совершенное неоднократно". В отношении 22-летнего парня судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943137-podozrevaemogo-v-moshennichestve-s-kreditami-zaderzhali-v-almaty/