Банда грабителей нападала на АЗС в Павлодарской области

Иллюстративное фото: pexels.com

Трое мужчин, которые за несколько дней развернули регулярные ограбления автозаправочных станций, оказались на скамье подсудимых в Павлодаре. В материалах дела указывается, что один из обвиняемых был из числа сотрудников местного охранного агентства, а на дело банда ходила с перцовым баллончиком, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

В приговоре указывается несколько эпизодов ограблений АЗС. Началось все в сентябре 2020 года. Мужчина, у которого не было работы, решил найти деньги легким способом. К нему прильнули еще двое, один из которых был сотрудником охранного агентства.

На дело решил ходить ночью. Первый случай произошел на трассе Павлодар-Курчатов. Автозаправка была закрыта, внутри никого не было. А потому злоумышленники просто проникли и похитили 73 тысячи тенге.

Спустя сутки компания отправилась на очередное дело. Потом они начали нападать на АЗС чуть ли не каждую ночь. Причем теперь выбирали открытые станции.

Так, при помощи перцового баллончика запугали оператора заправки на трассе Павлодар-Нур-Султан, а в следующий раз аналогично повели себя на дороге Омск-Майкапчагай.

После перешли на АЗС в Павлодаре, не обходилось и без неудачных ограблений. В одном случае планировали похитить 400 тысяч тенге, но их спугнул водитель, приехавший заправлять авто.

Ограничиваться только перцовым баллончиком преступная группа не стала, а потому один из них купил травматическое оружие. Однако использовать его не успели, всех подозреваемых задержали. Общая сумма причиненного ими ущерба составила около полумиллиона тенге.

В суде все трое вину отрицать не стали, заключили процессуальное соглашение с прокурором. По приговору суда каждому дали по 5 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943130-banda-grabiteley-napadala-na-azs-v-pavlodarskoy-oblasti/