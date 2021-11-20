Мертвого младенца нашли в колодце в Туркестанской области

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16 ноября в селе Аксукент Туркестанской области в канализации нашли мертвого младенца. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка", передает Otyrar.kz.

После обнаружения страшной находки стражи порядка прочесали местность и опросили свидетелей.

В результате поисков была найдена роженица - местная жительница. Молодая женщина пояснила, что она даже не подозревала о своей беременности, но недавно с ней произошло нечто странное - из нее "что-то выпало", когда она ходила в туалет.

По данным издания, девушка страдает психическими отклонениями, состоит на учете и периодически получает лечение.

Правоохранители выяснили, что у нее есть парень, который планирует на ней жениться.

Предварительно известно, что младенец появился на свет преждевременно и был уже мертворожденным. Однако в полиции возбудили уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943110-mertvogo-mladentsa-nashli-v-kolodtse-v-turkestanskoy-oblasti/