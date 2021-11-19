19-летнюю няню подозревают в краже украшений из дома работодателей в Актобе

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В Актобе в полицию обратилась 29-летняя местная жительница, которая заявила, что из ее дома пропали золотые украшения, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Получив информацию, стражи порядка приступили к поискам. Спустя время им удалось установить личность подозреваемой. Ей оказалась 19-летняя девушка, которая работала няней в семье потерпевшей.

После задержания девушка призналась в совершении преступления. По словам подозреваемой, она брала украшения, когда хозяев не было дома, и сдавала их в ломбард.

Все ювелирные изделия изъяли и вернули законному владельцу, сумма ущерба в данный момент устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража". Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943078-19-letnyuyu-nyanyu-podozrevayut-v-krazhe-ukrasheniy-iz-doma-rabotodateley-v-aktobe/