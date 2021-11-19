Мужчина нашел у себя в сарае тело знакомого в Туркестанской области

Иллюстративное фото: pexels.com

В Ордабасинском районе по "горячим следам" раскрыто убийство мужчины, тело которого злоумышленник спрятал в сарае своего знакомого. Подозреваемый, который оказался родным братом погибшего, задержан и с санкции суда взят под стражу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области и областного суда.

Как указывается в пресс-релизе полиции, 6 ноября поступило сообщение о том, что в одном из сараев в селе Темирлан обнаружено тело мужчины с телесными травмами.

На месте происшествия стражи порядка установили, что около 2 часов ночи потерпевший вместе с братом пришли в гости к своему знакомому.

В ходе совместного распития алкоголя между родственниками произошла словесная перепалка, переросшая в драку. В результате один из них нанес другому ножевые ранения в область шеи.

"От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте", - сообщили в ДП Туркестанской области.

Стремясь скрыть следы преступления, мужчина спрятал тело брата в сарае дома, в котором гостил. Хозяину он сообщил, что родственник якобы ушел к себе домой. Но утром домочадцы обнаружили в постройке бездыханное тело.

Подозреваемый был задержан в тот же день.

"В Ордабасинском районном суде вынесено постановление о санкционировании меры пересечение в виде содержания под стражей в отношении задержанного", - пояснили в пресс-службе Туркестанского областного суда.

Действия квалифицированы по ч.1 ст.99 УК РК (Убийство).

"Государственный обвинитель просил применить в отношений подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. Постановлением суда мужчина взят под стражу", - говорится в пресс-релизе областного суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943066-muzhchina-nashel-u-sebya-v-sarae-telo-znakomogo-v-turkestanskoy-oblasti/