18-летнего парня подозревают в угоне авто и оставлении места ДТП в Нур-Султане

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Столичные полицейские задержали 18-летнего парня, которого подозревают в угоне авто. Кроме того, вскоре после угона произошло ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

За помощью к стражам порядка обратился местный житель: он заявил об угоне его авто марки Audi 80. По данным заявителя, машину угнали примерно в 3 часа ночи со двора жилого дома по улице Мустафина.

При этом, отмечается, что транспорт стоял с открытыми дверьми и без сигнализации.

Полицейские района "Алматы" установили, что 18-летний подозреваемый через час после угона заснул за рулем и столкнулся с фонарным столбом. После этого, бросив автомобиль на месте ДТП, парень скрылся.

По факту угона проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

При этом в полиции отметили, что 18-летний парень не впервые совершил подобное преступление. В июле текущего года его уже приговорили к ограничению свободы за угон двух автомобилей.

Сейчас полицейские проверяют причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943054-18-letnego-parnya-podozrevayut-v-ugone-avto-i-ostavlenii-mesta-dtp-v-nur-sultane/