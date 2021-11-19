Супруги из Атырау обогатились на 150 млн тенге, вовлекая знакомых в сомнительный бизнес

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Супружеская пара из Атырау присвоила 150 млн тенге своих знакомых, которых они вовлекли в сомнительный бизнес, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

В Атырау 38-летняя женщина уговаривала своих знакомых вложить деньги в несуществующий бизнес своего мужа. Говорила, что якобы он являлся одним из учредителей компании, которая выплачивает дивиденды от взносов.

В полицию обратились 18 потерпевших, которые не получили никакой выгоды или не смогли вернуть вложенные деньги.

Дело зарегистрировали по ч.2 ст.190 УК РК (Мошенничество в особо крупном размере). Сумма ущерба составила 150 млн тенге.

16 ноября суд №2 Атырау приговорил каждого из супругов к 5 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943051-suprugi-iz-atyrau-obogatilis-na-150-mln-tenge-vovlekaya-znakomyh-v-somnitelnyy-biznes/