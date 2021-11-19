Момент ночной кражи из автомобиля попал на видео в Нур-Султане

Подозреваемые. Кадр из видео: пресс-служба ДП города Нур-Султан

Столичные полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в ночных кражах из автомашин, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

Как рассказали в полиции, подозреваемым 21 и 24 года.

Указывается, что во время краж использовался автомобильный аварийный молоток. С его помощью разбивались окна, после чего из транспорта крали бортовые компьютеры, автомагнитолы, зимние баллоны и другие вещи.

Всего было совершено два преступления за две ночи подряд, в обоих случаях кражи совершались из автомашин марки "ВАЗ-21014".

В первом эпизоде, по версии правоохранителей, подозреваемые заметили припаркованную машину без сигнализации. Один из двух парней, разбив заднее стекло, пробрался внутрь салона.

Вторая кража была совершена аналогичным способом.

Похищенные вещи нашли по месту жительства подозреваемых, все изъяли полицейские.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК ("Кража"). Правоохранители проверяют причастность подозреваемых к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943039-moment-nochnoy-krazhi-iz-avtomobilya-popal-na-video-v-nur-sultane/