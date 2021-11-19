Директор ТОО обманула государство на 900 млн тенге в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Директор ТОО из Нур-Султана выписывала фиктивные счета-фактуры и нанесла государству ущерб на 900 млн тенге. Ее приговорили к 3,5 годам колонии, сообщается на официальном сайте Агентства РК по финансовому мониторингу.

Отмечается, что АФМ принимает меры по пресечению деятельности сомнительных предприятий, которые фактически не предоставляют ни услуги, ни товары, но при этом, обналичивают денежные средства без отчисления налогов в бюджет.

Так, в столице вынесен приговор директору ТОО "АйДи Строй 2030" по факту выписки фиктивных бухгалтерских документов.

Как установило следствие, директор К. в 2017-2018 годах оформляла мнимые сделки с различными компаниями от имени ТОО. В результате государству был причинен ущерб на сумму свыше 900 млн тенге в виде неуплаченных налогов.

Астанчанку отправили в колонию на 3,5 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942966-direktor-too-obmanula-gosudarstvo-na-900-mln-tenge-v-nur-sultane/