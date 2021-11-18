Волочили пьяного по снегу: пользователи возмутились поведением полицейских в Павлодаре

Задержание павлодарца. Кадр из видео: Телеканал "Астана"

Жители Павлодара возмутились отношением полицейских к пьяному мужчине: очевидцы засняли на видео процесс задержания местного жителя в состоянии алкогольного опьянения.

Как передает телеканал "Астана", на видео можно заметить, как двое полицейских волочат нетрезвого мужчину по снегу.

Отмечается, что о ролике уже осведомлены в Департаменте полиции. По данному факту уже начато служебное расследование.

"Установлено, что 30-летний мужчина находился в сильном алкогольном опьянении, проявлял агрессию по отношению к окружающим, идти не мог, отказывался самостоятельно передвигаться.

Оставлять в такой мороз на улице полицейские его не могли, поэтому доставили в центр временной адаптации, реабилитации и детоксикации", - сообщила журналистам официальный представитель ДП Павлодарской области Жанар Белялова.

В случае, если по итогам расследования окажется, что полицейские действительно вели себя неподобающе, им грозит дисциплинарное наказание.

В павлодарском медвытрезвителе, тем временем, отметили, что с начала года к ним доставили уже свыше 14 тыс. граждан в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, там напомнили, что за появление граждан в нетрезвом виде в общественном месте полагается штраф в размере 5 МРП (14 585 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942908-volochili-pyanogo-po-snegu-polzovateli-vozmutilis-povedeniem-politseyskih-v-pavlodare/