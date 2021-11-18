Полицейскому пришлось стрелять по собаке для защиты женщины и детей в Павлодарской области

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Вечером 17 ноября в полицию поступило сообщение о том, что по улицам в селе Александровка Щербактинского района бегает собака и кидается на прохожих, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По данным заявителя, собака породы алабай была без намордника и ошейника.

В пресс-службе полиции сообщили, что на вызов немедленно отправился местный участковый инспектор Талгат Смаков.

Прибыв на место, инспектор установил, что собака вела себя агрессивно, кидалась на прохожих и детей.

Смакову даже пришлось применить табельное травматическое оружие, поскольку алабай кинулся на сельчанку, которая пыталась закрыть собой находившихся на месте происшествия детей.

В итоге только после выстрелов собака отстала от прохожих и убежала.

Вскоре владельца животного нашли. В его отношении составили протокол по статье 408, часть 2 КоАП РК за нарушение правил выгула собак, повлекшее причинение травмы сельчанке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942900-politseyskomu-prishlos-strelyat-po-sobake-dlya-zaschity-zhenschiny-i-detey-v-pavlodarskoy-oblasti/