Астанчанин ходил по городу и "избивал" машины (видео)

Мужчина разбивает некий предмет об машину. Кадр из видео: пресс-служба ДП Нур-Султана

По одной из улиц Нур-Султана разгуливал мужчина, наносивший повреждения автомобилям – выяснилось, что он был пьян, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Сегодня ночью, в 00:58, на пульт "102" поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина возле ЖК "Vivat Promenade" пинает машины, припаркованные вдоль дороги. Астанчане сами задержали хулигана и передали сотрудникам полиции – им оказался 30-летний горожанин.

"В общей сложности, своими действиями он повредил шесть автомобилей, владельцы которых обратились в полицию. Сумма ущерба устанавливается", – сообщили в пресс-службе ДП.

По результатам медосвидетельствования, оказалось, что мужчина находился в алкогольном опьянении легкой степени тяжести. Объяснений своим хулиганским действиям он дать не смог.

В полиции уже заняты расследованием по факту хулиганства (ст. 293 УК РК).

"Руководство департамента полиции благодарит граждан за активную гражданскую позицию и оказание помощи в задержании нарушителя общественного порядка.

Стражи порядка предупреждают граждан не нарушать общественный порядок и спокойствие граждан в ночное время. А также напоминают об ответственности за порчу чужого имущества", – обратились в пресс-службе ДП к жителям столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942853-astanchanin-hodil-po-gorodu-i-izbival-mashiny-video/