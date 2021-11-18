Сельчанина наказали за нецензурную брань в адрес полицейского в ВКО

Иллюстративное фото: polisia.kz

Жителя поселка имени Касыма Кайсенова в Уланском районе ВКО наказали за нецензурную брань в адрес полицейского, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного Департамента УИС.

Как рассказали в ведомстве, в тот день 30-летний осужденный распивал спиртное прямо в подъезде одного из многоэтажных домов, а также оскорблял проходивших мимо граждан и вел себя агрессивно.

Жители дома вызвали участкового инспектора полиции, чтобы принять меры в отношении гражданина. Тем не менее, нарушитель отказался подчиниться требованиям стража порядка и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно оскорбил правоохранителя.

Все действия мужчины были зафиксированные на видеокамеру, что и послужило доказательной базой в суде.

В итоге нарушителя приговорили к 20 часам общественных работ.

"Осужденный поставлен на учет в службе пробации и направлен в местный исполнительный орган для выполнения общественных работ.

Теперь мужчине придется ежедневно по 4 часа в день убирать урны и чистить снег на улицах города", - рассказал начальник службы пробации города Усть-Каменогорск Максат Манарбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942841-selchanina-nakazali-za-netsenzurnuyu-bran-v-adres-politseyskogo-v-vko/