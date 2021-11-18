Женщину подозревают в краже шубы за 700 тыс. тенге в Нур-Султане (видео)

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Полицейские района "Есиль" задержали 35-летнюю женщину, которую подозревают в краже соболиной шубы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

В полицию с заявлением о краже обратилась местная жительница. Она рассказала стражам порядка, что неизвестное лицо украло у нее соболиную шубу стоимостью 700 тыс. тенге.

Вскоре подозреваемую задержали.

Следователи установили, что предполагаемая преступница пришла на празднование дня рождения подруги в ресторан по проспекту Туран.

Примерно в 2 часа ночи, собравшись уходить, злоумышленница надела свою куртку, после чего забрала с собой и шубу, тем самым причинив финансовый ущерб хозяйке верхней одежды.

По факту кражи проводится досудебное расследование, полиция проверяет причастность задержанной к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

В Департаменте полиции астанчанам порекомендовали быть бдительными и не оставлять ценные вещи без присмотра, а также не доверять малознакомым лицам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942826-zhenschinu-podozrevayut-v-krazhe-shuby-za-700-tys-tenge-v-nur-sultane-video/