Житель Актау кинул камень в рабочих из-за перекрытой дороги (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: Lada.kz

В 5 микрорайоне Актау произошла потасовка между мужчиной и рабочими. Очевидцы сняли инцидент на видео. Ролик прокомментировали в полиции, передает Lada.kz.

Жительница 5 микрорайона рассказала, что дорогу возле дома №9 перекрыли в связи с ремонтными работами. Вечером 16 ноября к асфальтоукладчикам подошел мужчина и начал высказывать свое возмущение по этому поводу. В итоге словесная перепалка переросла в драку.

Неожиданно дебошир взял с земли бордюрный камень и запустил его в рабочих, потом разогнал всех и буянил возле дома почти полчаса.

В полиции сообщили, что 16 ноября в 18.30 часов на пульт "102" поступил вызов. Отмечалось, что пьяный мужчина ведет себя неадекватно и мешает работать асфальтоукладчикам.

На место выехал участковый инспектор 5 микрорайона. После разбирательства выяснилось, что претензий друг к другу конфликтовавшие стороны не имеют.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942744-zhitel-aktau-kinul-kamen-v-rabochih-iz-za-perekrytoy-dorogi-video/