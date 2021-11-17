Вооруженный налет на игровой клуб попал на видео в Алматинской области

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Алматинской области

В Жаркенте трое мужчин, вооружившись огнестрельным оружием, ограбили игровой клуб. Момент разбойного нападения зафиксировала камера наблюдения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

15 ноября к полицейским Панфиловского района поступило сообщение о разбойном нападении на игровой клуб.

Вооруженные пистолетом и обрезом трое неизвестных завладели более 1 млн тенге. Налет попал на видео. Видно, как злоумышленники стреляли в воздух.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили гильзу калибра 9 мм.

Подозреваемых в преступлении удалось задержать в Алматы. Одного поймали в гостинице, двое скрывались в разных съемных квартирах.

Все трое парней в возрасте от 20 до 23 лет оказались жителями Жаркента. Часть похищенных денег и пистолет изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

"Подозреваемые дали признательные показания и пояснили, что остальные деньги потрачены на развлечения. Их действия запечатлены видеокамерами. Все трое до решения вопроса об избрании меры пресечения водворены в изолятор временного содержания", - сообщила заместитель начальника следственного управления ДП Алматинской области Самал Аргынгазинова.

Расследование проводится по ст.192 ч.2 п.1, 4 УК РК "Разбой, совершенный в группе лиц с применением оружия".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942684-vooruzhennyy-nalet-na-igrovoy-klub-popal-na-video-v-almatinskoy-oblasti/