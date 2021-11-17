Автолюбителя, который дрифтовал ночью в центре Алматы, наказали полицейские (видео)

Полицейский и нарушитель. Фото: polisia.kz

В Алматы полицейские привлекли к ответственности автолюбителя, который занимался дрифтом ночью в центре города, передает официальный медиа-портал МВД РК Poilsia.kz.

О нарушении полиции стало известно благодаря соцсетям.

Как сообщил начальник УП Алмалинского района Есен Искаков, 28-летний водитель авто марки BMW поздно ночью занимался дрифтингом и тем самым нарушил покой граждан и нормы ПДД.

Сотрудники второй роты полка патрульной полиции привлекли его к ответственности за это нарушение: на мужчину составили протоколы по статьям 595, часть 1 и 630, часть 1 КоАП РК.

Также с ним провели разъяснительную беседу о необходимости неукоснительно соблюдать ПДД.

Кроме того, участок, где произошло нарушение, был взят на особый контроль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942673-avtolyubitelya-kotoryy-driftoval-nochyu-v-tsentre-almaty-nakazali-politseyskie-video/