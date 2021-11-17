Осужденный за изнасилование таксист хотел выйти раньше срока, но его не отпустили в Павлодаре

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Павлодарец пробыл в колонии за изнасилование больше полутора лет, после чего решил попросить условно-досрочного освобождения. В суде первой инстанции его просьбу одобрили, однако апелляционная коллегия это решение отменила. На заседании против осужденного выступили потерпевшая и прокурор, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский областной суд.

Таксист был осужден за изнасилование своей клиентки, а также грабеж, поскольку после надругательства он отобрал у девушки смартфон. Пробыв в колонии год и 10 месяцев, мужчина попросил его освободить досрочно, ему ходатайство сначала добрили.

В ноябре в областной суд жалоба поступила от потерпевшей и прокурора, которые потребовали постановление суда первой инстанции отменить.

На заседании гособвинитель заявил, что отпускать заключенного нельзя, поддержала это мнение и девушка, ставшая жертвой таксиста.

Постановлением апелляционной коллегии решение суда первой инстанции отменили и осужденного отправили дальше отбывать наказание. В колонии он должен провести еще год и 4 месяца.

Напомним, осенью 2019 года девушка обвинила таксиста в изнасиловании и грабеже. Рассказала, что вызвала машину с братом. Когда парня завезли домой, водитель изменил направление. Потом заблокировал двери и надругался над ней, а также забрал телефон и выгнал девушку.

В январе 2020 года таксисту вынесли обвинительный приговор, отправив в колонию на 3,5 года. При вынесении вердикта осужденный устроил дебош в зале суда и выкрикивал оскорбления в адрес своей жертвы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942646-osuzhdennyy-za-iznasilovanie-taksist-hotel-vyyti-ranshe-sroka-no-ego-ne-otpustili-v-pavlodare/