Любитель шоколада попался на краже в Нур-Султане. За раз он вынес 14 коробок

Мужчина прячет коробку шоколада под одеждой. Кадр из видео: polisia.kz

Полицейские Нур-Султана заподозрили одного из горожан в хищении 14 коробок шоколада за один поход на АЗС. Момент кражи одной из них попал на видео, сообщает МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

Столичные полицейские в ходе проверки задержали 24-летнего местного жителя, уже имеющего судимость. Его застали за кражей.

"Под видом клиента парень зашел на АЗС и, прогуливаясь вдоль полок с товарами, остановил свой выбор на шоколаде Merci. Делая вид, что рассматривает продукты питания, он присел возле торгового стеллажа и рассовал коробки с шоколадом за пазуху", – рассказали в МВД.

Преступление попало на камеру видеонаблюдения. На ней отчетливо видно, как некий мужчина прячет коробки с шоколадом под одежду.

"На кассе молодой человек расплатился только за бутылку воды, которую прихватил, покидая автозаправку. За один визит ему удалось похитить 14 коробок на сумму 37 800 тенге", – добавили в министерстве.

В полиции сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование. Выясняется, не был ли подозреваемый причастен к другим подобным преступлениям.

Уточняется, что молодой человек сознался в содеянном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942627-lyubitel-shokolada-popalsya-na-krazhe-v-nur-sultane-za-raz-on-vynes-14-korobok/