Членов ОПГ осудили за подделку лекарств на 250 млн тенге в Алматинской области (видео)

Изъятые поддельные лекарства. Фото: официальный сайт АФМ РК

60 тысяч упаковок поддельных лекарств изготовила ОПГ в Алматинской области во время пандемии. Членам преступной группировки вынесли приговор, сообщает официальный сайт Агентства РК по финансовому мониторингу.

Сообщается, что в ОПГ входили три человека. Они организовали подпольный цех, в котором в кустарных условиях производили лекарственные препараты.

В ходе задержания сотрудниками ДЭР по Алматы было изъято больше 60 тысяч упаковок лекарственных препаратов. Продавать лекарства ОПГ планировала под торговыми названиями "Ротацеф", "Солкосерил", "Кальций-Д3 Никомед", "Цераксон".

Сотрудникам департамента экономических расследований удалось также установить типографию, в которой печатались этикетки для поддельных лекарств, склад для хранения нелегальной продукции и сам подпольный цех в поселке Иргели Алматинской области.

Общая стоимость изъятых препаратов составила более 250 млн тенге.

Всем троим членам ОПГ вынесли обвинительный приговор - их отправили в колонию на срок от 5,6 до 7,6 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942586-chlenov-opg-osudili-za-poddelku-lekarstv-na-250-mln-tenge-v-almatinskoy-oblasti-video/