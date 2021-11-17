Подросток из Индии заявила, что терпела сексуальное насилие от 400 мужчин

Иллюстративное фото: Pexels

16-летняя девушка заявила, что подверглась сексуальному насилию от сотни мужчин, передает CNN.

Индийский комитет по защите детей (CWC) сообщил, что 16-летний бездомный подросток из района Бид в штате Махараштра рассказала, как ее принудили к секс-работе трое мужчин, когда она просила денег на остановке.

Она заявила, что подверглась изнасилованию со стороны 400 мужчин. Назвала имена двух полицейских и может идентифицировать как минимум 25 своих насильников. Она пыталась обратиться в полицию, когда один из них ее избил, но там ее жалобы были проигнорированы.

Сейчас возбуждены уголовные дела против восьмерых мужчин.

16-летняя девушка рассказала, что три года назад, когда ей было 13 лет, ее насильно выдали замуж за 33-летнего мужчину. Тот надругался над ней.

А когда она вернулась домой, ее изнасиловал родной отец. Это вынудило ее сбежать из дома и спать на автобусной остановке.

Согласно данным Национального бюро регистрации преступлений Индии, в прошлом году было зарегистрировано 28 тыс. случаев изнасилования женщин. Среди них большое количество несовершеннолетних жертв.

В августе сексуальное насилие и убийство девятилетней девочки побудило жительниц Индии выйти на протесты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942585-podrostok-iz-indii-zayavila-chto-terpela-seksualnoe-nasilie-ot-400-muzhchin/