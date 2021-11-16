Вор-карманник ранил полицейского при задержании в Алматы (видео)

Кадр из видео: Instagram.com/kris.p.almaty.official

В Алматы задержан серийный вор, которого подозревают в совершении трех карманных краж и одного грабежа. Как сообщают в Департаменте полиции Алматы, при задержании он оказал сопротивление и ранил одного из полицейских, передает корреспондент NUR.KZ.

В паблике kris.p.almaty.official в соцсети Instagram появилось видео, на котором запечатлена потасовка нескольких мужчин в центре Алматы. По словам горожан, инцидент произошел 16 ноября в 13:42 по улице Тимирязева, недалеко от КазНУ им. Аль-Фараби.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали случившееся.

"На данном видео запечатлен факт задержания серийного вора, который подозревается в совершении трех карманных краж и одного грабежа на территории Алматы. Это гражданин 1998 года рождения, житель города Тараз. Неоднократно судим за имущественные преступления", - сообщили в ведомстве.

При задержании мужчина ранил полицейского.

"Он оказал сотрудникам активное физическое сопротивление и ранил одного из стражей порядка ножом", - добавили в ДП.

В Департаменте полиции сообщили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Подозреваемый задержан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942483-vor-karmannik-ranil-politseyskogo-pri-zaderzhanii-v-almaty-video/