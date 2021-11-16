Сдавал несуществующие квартиры: жителя Абая подозревают в 50 фактах мошенничества

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Полицейские задержали в Павлодаре жителя города Абай, которого подозревают в более чем 50 случаях мошенничества, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, в ходе ОПМ "Hi-tech" оперативники выявили в Павлодарской области, 34 факта мошенничества, совершенных в отношении пользователей Сети.

В качестве примера привели случай, когда жертвой мошенничества стала 32-летняя жительница Павлодара.

Указывается, что женщина хотела снять в аренду квартиру и нашла на популярном сайте интересное ей объявление. В ходе переписки в мессенджере арендодатель сообщил ей, что его мать находится в России и сдает квартиру на длительный срок в Павлодаре.

Собеседник пообещал женщине, что после предоплаты она приедет и сдаст ей квартиру. Далее пострадавшая, не подозревая об обмане, перевела деньги на одноразовый абонентский номер злоумышленника, после чего тот перестал выходить на связь.

Полицейские смогли разыскать подозреваемого, им оказался 24-летний житель города Абай.

При задержании у него изъяли три сотовых телефона и шесть SIM-карт, с которых совершались преступления, а также компьютер с фотографиями удостоверений личности.

По версии полиции, в период с января по ноябрь текущего года подозреваемый размещал объявления на сайте с использованием разных абонентских номеров и сдавал несуществующие квартиры в аренду по низкой цене в разных городах республики.

В настоящее время уже он признался в совершении более 50 аналогичных фактов мошенничества.

В отношении задержанного ведется расследование уголовного дела по статье 190 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942457-sdaval-nesuschestvuyuschie-kvartiry-zhitelya-abaya-podozrevayut-v-50-faktah-moshennichestva/